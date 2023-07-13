



Подстрекает к массовым беспорядкам: петиция против Бахарав-Миара

Сегодня , 13 июля, была подана жалоба на юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара, в которой утверждается, что во время заседания правительства в начале недели она подстрекала участников акции протеста против реформы к совершению уголовных преступлений.



Адвокат Перец Рацон написал в поданной им жалобе: "Своими заявлениями юридический советник подстрекала протестующую общественность к совершению уголовных преступлений, и существует связь и причинно-следственная связь между ее словами и преступлениями, которые были фактически совершены, как это подробно описано".



"Во время обсуждения на заседании правительства Гали Бахарав-Миара высказалась в том смысле, что без нарушения общественного порядка не может быть эффективного протеста".



Также он добавил: "За несколько дней до этого г-жа Миара, обращаясь к протестам противников правовой реформы, сказала, что можно блокировать Бен-Гурион, а иногда можно перекрывать дороги."



"Слова г-жи Миары привели к тому, что 11.7.23 участники акции протеста перекрыли дороги по всей стране, пытались строить баррикады, разводили костры на дорогах, блокировали Бен-Гурион, не выполняли указаний полиции, тем самым создавая угрозу жизни людей вообще и в частности на маршруте общественного транспорта".



Рацон заявил: "В связи с тем, что госпожа Миара действовала вопреки законодательству и вопреки указаниям юридических советников и подстрекала к совершению насильственных преступлений, я буду требовать вызова ее на расследование в соответствии с законом".