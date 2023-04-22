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Подсчитано приблизительное число демонстрантов на Каплан
22.04.2023 21:29 Алина Груднева

Подсчитано приблизительное число демонстрантов на Каплан

Вечером, 22 апреля, на основную акцию протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве вышли около 165 тысяч человек.

По данным Wallа, такую оценку сделали организаторы демонстраций.

С главной сцены сегодня выступила гендиректор Национального совета еврейских женщин Шейла Кац на английском языке.

"Четкий сигнал американским евреям: это и наша борьба! Если вы любите Израиль, если вы называете себя сионистом: встаньте с дивана и идите на улицу. Мы не можем допустить, чтобы израильская демократия была разрушена на наших глазах", - сказала она.

По словам Кац, суды должны оставаться независимыми от политики, а также не может быть никаких компромиссов в отношении основных прав людей.

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