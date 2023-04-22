



Подсчитано приблизительное число демонстрантов на Каплан

Вечером, 22 апреля, на основную акцию протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве вышли около 165 тысяч человек.



По данным Wallа, такую оценку сделали организаторы демонстраций.



С главной сцены сегодня выступила гендиректор Национального совета еврейских женщин Шейла Кац на английском языке.





קפלן



צילום: אור אדר pic.twitter.com/4zfWoVAvwD — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) April 22, 2023

קפלן



צילום: אביב אטלס pic.twitter.com/6AJGg5yThm — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) April 22, 2023

הנסיך הקטן מפלוגה ב'



מ"אחים לנשק" נמסר: "נזכור ולא נשכח את טובי בניה ובנותיה של המדינה אשר נפלו למען נצח ישראל ולמען הגנה על ישראל - יהודית ודמוקרטית



דגל קפלן של *אחים לנשק* מוקדש למשפחת השכול"



קרדיט: אביב אטלס pic.twitter.com/ETYmyfL044 — 𝐎𝐧 𝐀𝐳𝐫𝐢𝐞𝐥 (@iloveisraell) April 22, 2023

"Четкий сигнал американским евреям: это и наша борьба! Если вы любите Израиль, если вы называете себя сионистом: встаньте с дивана и идите на улицу. Мы не можем допустить, чтобы израильская демократия была разрушена на наших глазах", - сказала она.По словам Кац, суды должны оставаться независимыми от политики, а также не может быть никаких компромиссов в отношении основных прав людей.