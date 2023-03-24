



Подрывал безопасность: Эстония высылает российского дипломата

Эстония высылает сотрудника посольства РФ, поскольку тот подрывал безопасность и конституционный строй страны.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Эстонии.



"24 марта МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства России и вручил дипломатическую ноту об объявлении члена дипломатического персонала посольства персоной нон грата", - сказано в заявлении.



По данным ведомства, деятельность российского дипломата нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Работнику посольства дали времени до 29 марта, чтобы покинуть Эстонию.



"Дипломат занимался прямым и активным подрывом безопасности и конституционного порядка Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вносил раскол в эстонское общество", - подчеркнули в МИД.

