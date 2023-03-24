Новости » Политика
Подрывал безопасность: Эстония высылает российского дипломата
24.03.2023 13:11 Алина Груднева

Подрывал безопасность: Эстония высылает российского дипломата

Эстония высылает сотрудника посольства РФ, поскольку тот подрывал безопасность и конституционный строй страны.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Эстонии.

"24 марта МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства России и вручил дипломатическую ноту об объявлении члена дипломатического персонала посольства персоной нон грата", - сказано в заявлении.

По данным ведомства, деятельность российского дипломата нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Работнику посольства дали времени до 29 марта, чтобы покинуть Эстонию.

"Дипломат занимался прямым и активным подрывом безопасности и конституционного порядка Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вносил раскол в эстонское общество", - подчеркнули в МИД.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы