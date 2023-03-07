



Подрыв "Северного потока": западные СМИ усиленно ищут "украинский след"

Во вторник, 7 марта, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.



Как утверждается в статье, новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники российского диктатора Владимира Путина.



Тем временем ряд немецких изданий также провело собственное расследование, в процессе которого было установлено, что судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "так или иначе связано с Украиной".



В совместном расследовании немецких изданий ARD, Kontraste, SWR и Zeit заявляется, что немецким следователям удалось идентифицировать судно, которое, вероятно, использовалось для подрыва "Северных потоков". Речь идет о яхте, арендованной у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.



При этом, несмотря на то, что следы диверсии, как пишет Zeit, "ведут в Украину", немецким следователям пока не удалось выяснить, кто стоит за ее организацией. Западные разведслужбы не исключают, что это могла быть "операция под чужим флагом", чтобы вывести на Украину как на исполнителя - но, как отмечает Zeit, "следователи, судя по всему, не нашли никаких доказательств, подтверждающих такой сценарий".



То есть громкие заявления ведущих немецких и американских изданий ничего, кроме громких заголовков и информационного шума, который очень пошел на пользу России, ничего сегодня не принес.



В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, официально заявил, что у Украины нет ничего общего с аварией в Балтийском море.



"Хотя мне нравится собирать забавные теории сговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах". Что произошло с газопроводами Nord Stream? "Утонули", как говорят в самой РФ...", - заявил Подляк.