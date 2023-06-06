



Подрыв Каховской ГЭС: Россия хочет созвать Совбез ООН

Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС.



По данным росСМИ, такое заявление сделал постпред РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.



Пока он только сообщает о своих намерениях, Украина уже созвала срочное заседание Совета Безопасности, а также призвала страны G7 и ЕС безотлагательно рассмотреть санкции на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.



Как сообщалось ранее, в Кремле уже обвинили в подрыве дамбы "украинскую сторону".



Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что постоянный представитель России в ООН в прошлом году отсылал письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором утверждал, будто Украина "намерена подорвать" Каховскую ГЭС.



Что примечательно, о таких намерениях в октябре 2022 года сообщала в соцсетях 205-я бригада ВС РФ.