



Подрыв Каховской ГЭС: Путин поручил создать комиссию

Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий затопления временно захваченной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.



Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Кремля.



Указ Путина был обнародован 9 июня, спустя четыре дня после подрыва дамбы.



"Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС", - сказано в документе.

