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Подробности запланированного визита Байдена в Польшу
16.02.2023 19:38 Ирина Демьянова

Подробности запланированного визита Байдена в Польшу

Американский лидер выступит перед польским народом в Варшаве. О подробностях визита президента рассказал посол США в Польше Марк Бжезинский, сообщает TVN24.

По словам посла, Байден прибудет в Польшу вечером 20 февраля, а уже на следующий день, 21 февраля, в 17.30 выступит с речью перед польским народом. Ее смогут послушать все желающие. Выступление состоится в Аркадах Кубицкого в садах Королевского замка.

Бжезинский также сообщил, что лидер США планирует встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, а 22 февраля состоится встреча Бухарестской девятки. Лидеры восточного фланга НАТО встретятся в Варшаве, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины и поддержки восточного фланга НАТО. 
 
Посол добавил, что не ожидает на встрече присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

Бжезинский подчеркнул, что в плане визита Байдена – посетить только Варшаву, а график визита американского президента "дорабатывается".

 

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