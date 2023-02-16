



Подробности запланированного визита Байдена в Польшу

Американский лидер выступит перед польским народом в Варшаве. О подробностях визита президента рассказал посол США в Польше Марк Бжезинский, сообщает TVN24.



По словам посла, Байден прибудет в Польшу вечером 20 февраля, а уже на следующий день, 21 февраля, в 17.30 выступит с речью перед польским народом. Ее смогут послушать все желающие. Выступление состоится в Аркадах Кубицкого в садах Королевского замка.



Бжезинский также сообщил, что лидер США планирует встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, а 22 февраля состоится встреча Бухарестской девятки. Лидеры восточного фланга НАТО встретятся в Варшаве, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины и поддержки восточного фланга НАТО.



Посол добавил, что не ожидает на встрече присутствия президента Украины Владимира Зеленского.



Бжезинский подчеркнул, что в плане визита Байдена – посетить только Варшаву, а график визита американского президента "дорабатывается".



