



Подписано в Гааге: МУС начинает работу в Украине

В четверг, 23 марта 2023 года, в Гааге подписано историческое соглашение: в Украине откроется и будет работать представительство Международного уголовного суда (МУС). Это стало еще одним шагом к обеспечению полной ответственности РФ за военные преступления.



Документ подписали Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.



Подписание соглашения Генпрокурор Костин назвал "еще одним шагом к обеспечению полной ответственности за международные преступления".



"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ", – заявил Костин.



Генпрокурор Украины подчеркнул, что МУС и Офис Прокурора неустанно стоят на страже правосудия, и надеется на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений РФ против Украины.







Напомним, ранее в Лондоне Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал мировое сообщество поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии, отметив, что с начала полномасштабной войны зафиксировано более 72 тысячи военных преступлений.



Офис Генпрокурора также сообщил, что с начала этого года было зарегистрировано почти 10 тысяч военных преступлений, пишет

УНН

. В прошлом году эта цифра превысила 60 тысяч. Почти 10% всех учтенных преступлений – сопряжены с умышленным убийством. В течение прошлого года было учтено 60 387 таких уголовных правонарушений, из которых 6013 – соединены с умышленным убийством.