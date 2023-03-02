



Подписано соглашение о развитии Бейт-Шеан

В четверг, 2 марта, было подписано соглашение о развитии города Бейт-Шеан.



Документ подписали министерство строительства и жилищного строительства, минфин и муниципалитет.



В рамках соглашения предусмотрено строительство около 4000 новых единиц жилья.



Также будут созданы государственные учреждения, коммерческие и рабочие места.



"Это важное и долгожданное соглашение, которое приведет к расширению города. Создание новых кварталов и модернизация старых районов существенно улучшит уровень жизни жителей и приведет к значительному увеличению численности населения", - сказал министр строительства Ицхак Гольдкпноф.

