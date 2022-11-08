Подписан меморандум по соглашению "вода в обмен на энергию" с Иорданией
Израиль, Иордания и ОАЭ в присутствии спецпредставителя президента США по проблемам климата Джона Керри подписали меморандум о взаимопонимании по соглашению "вода в обмен на энергию".
Это произошло 8 ноября на полях климатической конференции COP27 в Египте.
В рамках сделки Иордания должна будет построить солнечные электростанции общей мощностью в 600 мегаватт. Энергия будет экспортироваться в Израиль.
Еврейское Государство взамен предоставит Иордании 200 миллионов кубометров опресненной воды из Средиземного моря.
השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג' חתם על מזכר ההבנות לקידום השלב הבא בהסכם המים תמורת חשמל בין ישראל, ירדן ואיחוד האמירויות@AmichaiStein1 (צילום: עמנואל נחשון, דובר משרד החוץ) pic.twitter.com/U7H2PWCV8D— כאן חדשות (@kann_news) November 8, 2022