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Подписан меморандум по соглашению "вода в обмен на энергию" с Иорданией
08.11.2022 16:35 Алина Груднева

Подписан меморандум по соглашению "вода в обмен на энергию" с Иорданией

Израиль, Иордания и ОАЭ в присутствии спецпредставителя президента США по проблемам климата Джона Керри подписали меморандум о взаимопонимании по соглашению "вода в обмен на энергию".

 
Это произошло 8 ноября на полях климатической конференции COP27 в Египте.
 
В рамках сделки Иордания должна будет построить солнечные электростанции общей мощностью в 600 мегаватт. Энергия будет экспортироваться в Израиль.
 
Еврейское Государство взамен предоставит Иордании 200 миллионов кубометров опресненной воды из Средиземного моря.

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