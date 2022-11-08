



Подписан меморандум по соглашению "вода в обмен на энергию" с Иорданией

Израиль, Иордания и ОАЭ в присутствии спецпредставителя президента США по проблемам климата Джона Керри подписали меморандум о взаимопонимании по соглашению "вода в обмен на энергию".

Это произошло 8 ноября на полях климатической конференции COP27 в Египте.

В рамках сделки Иордания должна будет построить солнечные электростанции общей мощностью в 600 мегаватт. Энергия будет экспортироваться в Израиль.

Еврейское Государство взамен предоставит Иордании 200 миллионов кубометров опресненной воды из Средиземного моря.