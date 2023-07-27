



Подозреваемому в том, что разбил стекло машины с детьми постоянно угрожают



Мировой суд Иерусалима 27 июля постановил освободить под домашний арест 45-летнего жителя Ход-Ха Шарон, арестованного вчера по подозрению в нанесении ущерба автомобилю с матерью и двумя детьми на Дерех Бегин.



Его арест произошел после опубликованного в социальных сетях видеоролика, на котором видно, как протестующий наносят удары по передней части автомобиля, а позже - разбивает заднее стекло.



На допросе подозреваемый отрицал все, что ему приписывали, и утверждал, что это была ошибка в опознании, а позже подозрение с него было снято. "Подозреваемый подтвердил, что он действительно является одним из людей, снятых на видео, в то же время на видео не видно, что именно он нанес ущерб, и вопрос о том, кто разбил стекло автомобиля, требует уточнения", - аргументировала свое решение об освобождении подозреваемого судья Мория Чарка . Ожидается, что полиция предъявит обвинительное заключение другому подозреваемому, арестованному вчера, 39-летнего жителя Тель-Авива.



"Общественность воспринимает это подозрение как абсолютную истину, она получает угрозы в режиме нон-стоп", - утверждал адвокат жителя Ход Ха Шарон. "Его изображают как человека, который причиняет вред маленьким детям, это становится опасным". Жена подозреваемого говорит: "Все сети угрожают мне, они знают его адрес и имя".



Адвокат Офер Бартель из офиса Бартель Коэн, представляющий интересы подозреваемого в преступлении, жителя Тель-Авива, заявил: "Он соболезнует семье, чей автомобиль был поврежден рядом с его автомобилем во время демонстрации. Это бывший активист Ликуда и активный резервист Голани, который решил принять участие в демонстрации из глубокой обеспокоенности за будущее страны. Перед печальным событием он узнал другого водителя, который случайно задел демонстрантов, но, поняв, что это инвалид и посттравматический человек, находящийся в панике, он помог ему и совместно с другими демонстрантами освободил ему дорогу. Также в данном случае, учитывая предшествующие события того дня, он опасался, что могут пострадать другие демонстранты, и старался не подпускать их к автомобилю, о котором идет речь. В той мере, в какой это необходимо, он примет участие в выплате компенсации семье за причиненные неприятности и нанесенный ущерб".

