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Подозреваемая в убийстве Дугиной пользовалась казахским паспортом
25.08.2022 12:14 Аркадий Бочаровский

Подозреваемая в убийстве Дугиной пользовалась казахским паспортом

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк арендовала гараж незадолго до трагедии. РЕН ТВ стали известны детали показаний владельца гаража.

По предварительным данным, Вовк представилась Юлей и предоставила казахский паспорт. На объявление о сдаче гаража она откликнулась сразу, как оно было размещено. В разговоре с владельцем она просила предоставить ей его как можно быстрее.

В итоге она заплатила деньги за месяц, хотя призналась, что он понадобиться ей, скорее всего, на неделю.

Сам владелец рассказал, что, по его мнению, в гараже все осталось нетронутым. Возможно, что Вовк даже и не заезжала туда на машине. Может быть, она хранила там что-то важное.

В распоряжении РЕН ТВ оказались скриншоты переписки в WhatsApp Вовк с владельцем гаража. 19 августа у нее поинтересовались, планирует ли она освобождать гараж или будет продлевать аренду. Она пообещала дать ответ на следующий день, как раз в день трагедии. При этом на тот момент она уже оставила ключи и пропуск на охране гаражно-строительного кооператива.

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