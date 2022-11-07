



Подоляк: Украина не отказывается от переговоров с Россией, но есть условие

Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала Россия выводит войска из Украины 2. Дальше - все остальное", - заявил Подоляк.



По словам советника главы Офиса президента, Украина конструктивна в своей оценке по переговорам. Глава Кремля Владимир Путин не готов садиться за стол переговоров, в связи с чем договариваться придется уже со следующим президентом России.



Напомним, Подоляк также высказался о военных преступлениях россиян в Херсонской области. По его словам, "русский мир" врага заключается в мародерстве и принудительной "эвакуации" украинцев.