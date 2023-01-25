



Подоляк: Удары по по Москве, Питеру и Екатеринбургу неизбежны



По словам советника главы Офиса Президента, российское руководство начало войну, которую не может выиграть. Теперь оно хочет убедить россиян в том, что Россия проигрывает из-за того, что против нее воюет весь мир



По словам советника главы ОП, российская пропаганда пытается придумать миф о том, что на Россию хотят напасть страны НАТО. Так в Кремле хотят оправдать проигрыш в войне против Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время беседы с российским журналистом Майклом Наки на его YouTube канале.



По его словам, Украина не наносит ударов по Российской федерации, но эскалация войны внутри страны-агрессора будет неизбежна. Среди них под удар попадут такие города, как Москва и Санкт-Петербург.



"Но однако, логика и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. В том числе, ударам будут подвержены такие города, которые изнежены, ленивы, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет направлено на эскалацию войны – но это уже внутренняя проблема Российской Федерации", – заявил Подоляк.



Советник главы ОП отметил, что руководству Кремля сейчас необходимо как-то ободрить россиян. Именно поэтому пропаганда пытается придумать миф о некой "священной войне", о том, что на Россию может напасть НАТО.



"Они продолжают рассказывать в прямом эфире абсолютно инфантильную историю, и какая-то часть аудитории еще покупается на это. Я думаю, что будет нарастать эффект осознания глупости политической элиты", – отметил Подоляк.



По его словам, российское руководство начало войну, которую не может выиграть. Теперь оно хочет убедить россиян в том, что РФ проигрывает из-за того, что против нее воюет весь мир. Более того, в Кремле понимают, что Украина не пойдет на уступки.

