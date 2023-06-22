



Подоляк: Россия пыталась "Кинжалами" подорвать дамбу в Кривом Роге

Россия рассматривает масштабный теракт на юго-востоке Украины с целью создания безлюдной "санитарной зоны", и с этой целью пыталась атаковать "Кинжалами" дамбу в Кривом Роге. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня", - написал он в Twitter.



"К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", - добавил он.



Подоляк напомнил, что сейчас происходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны.



"Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начерчены, последствия - анонсированы. Не завтра. Сегодня", - подчеркнул он.