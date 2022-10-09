



Подоляк Путину: "Террористическое государство здесь только одно"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал обвинения Путина в подрыве Крымского моста.



"Путин обвиняет Украину в терроризме? Звучит слишком цинично даже для России. Менее суток назад ру-самолеты нанесли удар по жилым районам Запорожья 12 ракетами, в результате чего погибло 13 человек и более 50 получили ранения. Террористическое государство здесь только одно, и весь мир знает, кто это", - написал Подоляк в Twitter.



