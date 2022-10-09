Новости » Политика
Подоляк Путину: "Террористическое государство здесь только одно"
09.10.2022 22:07 Евгения Маркова

Подоляк Путину: "Террористическое государство здесь только одно"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал обвинения Путина в подрыве Крымского моста. 

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Звучит слишком цинично даже для России. Менее суток назад ру-самолеты нанесли удар по жилым районам Запорожья 12 ракетами, в результате чего погибло 13 человек и более 50 получили ранения. Террористическое государство здесь только одно, и весь мир знает, кто это", - написал Подоляк в Twitter.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы