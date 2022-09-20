Подоляк: ответом на "референдум" должны стать ATACMS для Украины
С призывом к западным партнерам передать Киеву ATACMS как ответ на анонсированные оккупантами "голосования" выступил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"Западным партнерам Украины необходимо предоставить ВСУ современные боевые танки и ракеты ATACMS, в ответ на планы РФ провести "референдумы" на оккупированных украинских территориях", - написал Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте во вторник, 20 сентября.
"Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и введя новые экономические секторальные санкции в отношении России", - подчеркнул он.
Представитель ОП считает, что пора предоставить современные танки и дальнобойные ракеты ATACMS для Украины раз Россия выступает против этого шага.
Щодо т. з. «референдумів».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022
1. Українці, які перебувають на окупованих територіях, мають бути пильними та не давати своїх паспортних даних стороннім особам. Будь-яка участь у «референдумах» кваліфікуватиметься як посягання на територіальну цілісність України. 1/2
СПРАВКА: ATACMS (Army Tactical Missile System) - оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), который предназначен для поражения точечных целей: командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.
Запуск ракет осуществляется модернизированной пусковой установкой РСЗО M270 и M142 HIMARS.
ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.
ОТРК имеет ракету MGM-140B. Она представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.
Ранее квазиглава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал принятый "парламентом" псевдореспублики "закон о референдуме". В "ДНР" заявили, что также намерены провести псевдореферендум о присоединении к России, напоминает Корреспондент.нет.
Отметим, что мировая общественность прокомментировала запланированные Россией "голосования" на оккупированных территориях Украины. В частности, представители США, Германии, Польши, Латвии, а также генсек НАТО выразили свою солидарность Киеву.