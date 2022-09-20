



Подоляк: ответом на "референдум" должны стать ATACMS для Украины

С призывом к западным партнерам передать Киеву ATACMS как ответ на анонсированные оккупантами "голосования" выступил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.



"Западным партнерам Украины необходимо предоставить ВСУ современные боевые танки и ракеты ATACMS, в ответ на планы РФ провести "референдумы" на оккупированных украинских территориях", - написал Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте во вторник, 20 сентября.



"Мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и введя новые экономические секторальные санкции в отношении России", - подчеркнул он.



Представитель ОП считает, что пора предоставить современные танки и дальнобойные ракеты ATACMS для Украины раз Россия выступает против этого шага.





Щодо т. з. «референдумів».



1. Українці, які перебувають на окупованих територіях, мають бути пильними та не давати своїх паспортних даних стороннім особам. Будь-яка участь у «референдумах» кваліфікуватиметься як посягання на територіальну цілісність України. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022