



Подоляк: Может, хватит, Илон Маск?

Михаил Подоляк обвинил Маска в "насильственном сокращении охватов официальных аккаунтов Украины" в Twitter



Советник руководителя Офиса президента заявил, что бизнесмен помогает российской пропаганде.



"Илон Маск, может, хватит пессимизировать официальные аккаунты и насильственно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не нужно помогать бездарной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, объясняющий владельцу правила конкуренции?

