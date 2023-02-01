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Подоляк: Может, хватит, Илон Маск?
01.02.2023 19:25 Евгения Маркова

Подоляк: Может, хватит, Илон Маск?

Михаил Подоляк обвинил Маска в "насильственном сокращении охватов официальных аккаунтов Украины" в Twitter

Советник руководителя Офиса президента заявил, что бизнесмен помогает российской пропаганде.

"Илон Маск, может, хватит пессимизировать официальные аккаунты и насильственно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не нужно помогать бездарной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, объясняющий владельцу правила конкуренции?
 

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