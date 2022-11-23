



Подоляк: Единственный мотив России - ненависть к Украине на животном уровне

Россияне сегодня, 23 ноября, снова нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Цель такого поступка проста – россияне ненавидят украинцев. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



"Какая настоящая цель РФ? Я вам скажу. Она достаточно проста и неожиданна. Они нас просто ненавидят", - заявил Подоляк.



Он отметил, что Россия знает о том, что после поражения ей придется отвечать за огромный объем военных преступлений, совершенных в отношении Украины. Поэтому, по мнению Подоляка, россияне решили просто уничтожать Украину и цинично заморозить украинцев, чтобы нанести как можно больше ущерба.



"Это единственный мотив. Психологическая ненависть на зверском уровне. Здесь нет военных смыслов", - резюмировал представитель Офиса президента.



Напомним, сегодня российские войска выпустили по украинским городам 70 крылатых ракет. В результате ракетных обстрелов в Украине произошло массовое отключение света.