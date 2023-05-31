



Подлейшая позиция: МИД РФ обозначило отношение к Западу из-за атак на Москву

“Запад выбрал подлую позицию по украинской атаке дронов на Москву”, – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее мнению, страны, поддерживающее Киев, “комментируют только то, что им выгодно освещать”.



“Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда”, – считает Захарова.



30 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всего в атаке на столицу участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.



Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников в Москве, заявил, что Украина имеет легитимное право проецировать силу за пределы своей территории и защищаться. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не поддерживает вылазки Украины “внутри России”.