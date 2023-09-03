



"Подлая и гнусная попытка заставить замолчать". Лидера ЛГБТ вызвали на допрос



Протестная группа Силы Каплан сообщила, что председатель ЛГБТ-ассоциации Хила Фар была вызвана на допрос в полицию Тель-Авива за нарушение общественного порядка.



Никаких дальнейших подробностей не сообщается.



"Допрос состоится в 13:30 в одном из полицейских отделений города. Мы призываем общественность прийти и поддержать Фар. Повестка в суд - это позорная и гнусная попытка заставить замолчать. Преследование гей-сообщества, начавшееся с назначения Ави Маоза, продолжается и при Бен-Гвире на посту министра полиции", - говорится в сообщении.