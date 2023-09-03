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"Подлая и гнусная попытка заставить замолчать". Лидера ЛГБТ вызвали на допрос
03.09.2023 12:15 Аркадий Бочаровский

"Подлая и гнусная попытка заставить замолчать". Лидера ЛГБТ вызвали на допрос


Протестная группа Силы Каплан сообщила, что председатель ЛГБТ-ассоциации Хила Фар была вызвана на допрос в полицию Тель-Авива за нарушение общественного порядка.

Никаких  дальнейших подробностей не сообщается. 

"Допрос состоится в 13:30 в одном из полицейских отделений города. Мы призываем общественность прийти и поддержать Фар. Повестка в суд - это позорная и гнусная попытка заставить замолчать. Преследование гей-сообщества, начавшееся с назначения Ави Маоза, продолжается и при Бен-Гвире на посту министра полиции", - говорится в сообщении.

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