



Подготовка к послевоенному восстановлению Украины уже началась - Бродский

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль примет активное участие в послевоенном восстановлении Украины.



Также Бродский напомнил, что Украина может воспользоваться опытом Израиля, как развиваться в условиях войны и постоянных вызовах безопасности.



Посол сказал, что Израиль обеспокоен опосредованным участием Ирана в войне РФ против Украины, поэтому еврейское государство прилагает максимум усилий, чтобы минимизировать иранскую угрозу Украине и миру.



По расширению помощи Израилю Украине дипломат заявил, что позиция первоочередной заботы о своих национальных интересах для нового израильского правительства неизменна, как и для предыдущего, но гуманитарная помощь, которая продолжалась все месяцы полномасштабного вторжения российских войск в Украину, будет продолжена.

