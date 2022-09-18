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"Поделить Украину": в Румынии осудили слова экс-главы МИД страны
18.09.2022 16:47 Алина Груднева

"Поделить Украину": в Румынии осудили слова экс-главы МИД страны

Министерство иностранных дел Румынии осудило заявление бывшего главы внешнеполитического ведомства Андрея Марге о разделе территории Украины.

 
Об этом говорится в официальном заявлении румынского МИД.
 
Ранее Марги сказал, что границы Украины неестественны, потому нужно разделить часть ее территории, а именно, отдать Венгрии - Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, россии – Донбасс и Крым.
 
В ответ в МИД сказали, что слова Марги противоречат официальной позиции Румынии о необоснованной агрессии России против Украины и основным принципам международного права. 

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