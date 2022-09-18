



"Поделить Украину": в Румынии осудили слова экс-главы МИД страны

Министерство иностранных дел Румынии осудило заявление бывшего главы внешнеполитического ведомства Андрея Марге о разделе территории Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении румынского МИД.

Ранее Марги сказал, что границы Украины неестественны, потому нужно разделить часть ее территории, а именно, отдать Венгрии - Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, россии – Донбасс и Крым.

В ответ в МИД сказали, что слова Марги противоречат официальной позиции Румынии о необоснованной агрессии России против Украины и основным принципам международного права.