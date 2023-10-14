



Поддержка Нетаниягу резко падает с момента начала войны с ХАМАСом – опрос

Поддержка премьер-министра Биньямина Нетаниягу резко упала после нападения ХАМАСа на юге Израиля, и его правящая коалиция была бы отстранена от власти, если бы выборы состоялись сегодня, показал опрос, опубликованный в ежедневной газете “Маарив”.



Только 29% респондентов посчитали, что Нетаниягу должен быть премьер-министром, в отличие от 48%, которые предпочли Бени Ганца. Около 23% ответили, что не знают ответа на этот вопрос.



И только 21% думали, что Нетаниягу должен стать премьер-министром на следующий день после начала войны, в отличие от 66%, которые выбрали вариант “кто-то другой”.



Если бы выборы состоялись сейчас, правоцентристская партия Ганца получила бы 41 мандат, что является самым высоким показателем среди всех израильских политических партий с 1992 года. В настоящее время блок Ганца имеет только 12 мест в Кнессете.



Партия “Ликуд” получила бы 19 мандатов по сравнению с 32, которые она имеет сейчас.



Опрос также показал, что партии, составляющие нынешнюю 64-мандатную коалицию, в общей сложности получат только 42 места, что намного меньше 61 места, необходимого для формирования коалиции большинства.