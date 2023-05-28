



Поддерживаемые Ираном боевики-хути похитили 17 бахаи в Йемене

Прокси-движение Исламской Республики Иран, хути, в четверг жестоко штурмовало мирное собрание преследуемой общины религиозного меньшинства , йеменских бахаи, сообщает jpost.



В результате рейда хути "исчезли не менее 17 человек, в том числе пять женщин", заявили в Международном Сообществе Бахаи (BIC), которое призвало к немедленному освобождению задержанных.



"Во всем арабском регионе мы видим правительства, стремящиеся к миру, отложить в сторону устаревшие социальные разногласия, способствовать мирному сосуществованию и смотреть в будущее, — сказала Бани Дугал, главный представитель BIC в Организации Объединенных Наций. - Но в Сане де-факто власти хути идут в противоположном направлении, удваивая преследование религиозных меньшинств и устраивая наглые вооруженные рейды против мирных и безоружных мирных жителей. Хути снова и снова нарушали права человека бахаи и многих других, и это должно прекратиться".



Видеозапись бахаи показала нападение во время собрания через Zoom.



Несмотря на возмущение по поводу того, что президент США Байден исключил хути из списка иностранных террористических движений в 2021 году, их движение продолжает дестабилизировать Йемен и продвигать цели своего сторонника, Исламской Республики Иран. Лозунг хути остается: "Бог велик, смерть США, смерть Израилю, проклятие евреям и победа ислама".



"Даже в то время, когда ведутся переговоры о прекращении войны в Йемене, мы видим, что власти хути продолжают совершать насильственные действия по преследованию собственного народа, — сказала Дугал. - Теперь международное сообщество должно использовать свои рычаги, чтобы заставить хути уважать права человека всех йеменских граждан, начиная с освобождения этих 17 или более невинных бахаи, арестованных в ходе этого жестокого, неоправданного рейда. Йеменские бахаи хотят служить своей стране, помогать ей преодолевать нынешние трудности и работать над укреплением мира и процветания. Как трагично, что в этот благоприятный момент власти хути решили действовать таким постыдным образом"

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По оценкам, в Сане проживает около 2000 членов общины бахаи. Хути захватили Сану у правительства Йемена в 2014 году: страна уже почти десятилетие охвачена жестокой гражданской войной.





