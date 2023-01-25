



Поддержал правовую революцию: Гаарец отменил колонку известного журналиста



Газета "Гаарец" прекратила сотрудничество с известным правым публицистом Гади Таубом, о чем Тауб сообщил на своей странице в Твиттере.



По его словам, редакторы газеты отклонили его последнюю статью, в которой выражалась поддержка правовой реформы Левина, и отменили раздел, в котором он высказывал свое мнение. Претензия: газета была "вынуждена защищаться" перед лицом государственного переворота, и журналистские статьи, солидаризирующиеся с ним, не будут публиковаться в газете.



Тауб отреагировал на действия Гаарец в присущей ему саркастической манере: “Молния. Гаарец закрыл мою колонку.



Официальные причины:

1. Демократия ушла в оборону и нет места для статей в пользу реформы.

2. Я - агент Виктора Урбана.



Настоящая причина: запрещено говорить правду”.