



Подана петиция против разведки газовых месторождений в Средиземном море

Предоставление министерством энергетики лицензий на разведку газа в водах Средиземного моря Израиля было осуществлено без надлежащего анализа относительно климата, экономической выгоды или экологического риска, утверждает Общество защиты природы Израиля в петиции, поданной в БАГАЦ в четверг утром.



Утверждается, что территория площадью 6000 квадратных километров находится в непосредственной близости от уязвимых мест обитания морских жителей и природных заповедников. Организация призвала к новой экологической экспертизе региона и удалению уязвимых участков из зоны разведки.



“Петиция не касается добычи обнаруженного газа и его эксплуатации, а только против решения о проведении тендера на поиск новых запасов газа на обширной территории в исключительной экономической зоне Государства Израиль”, — говорится в петиции.



