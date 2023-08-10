



Подана петиция об отстранении Хайют от слушаний по спорному закону

Правая группа подала петицию в БАГАЦ против решения о том, что председатель Эстер Хайют будет председательствовать на предстоящих слушаниях по закону об "основании разумности".



Впервые в истории БАГАЦ соберет коллегию из 15 судей для рассмотрения петиций против закона об “основании разумности”, принятого на прошлой неделе с целью ограничения надзора за деятельностью суда.



Петиция против Хайют подана лоббистской группой Lavi, которая утверждает, что “судья уже публично выразила свое несогласие с этим законом”. Lavi попросила Хайют взять самоотвод от участия в обсуждении, но она отказалась.