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Подана петиция об отстранении Хайют от слушаний по спорному закону
10.08.2023 17:13 Наталья Богинская

Подана петиция об отстранении Хайют от слушаний по спорному закону

Правая группа подала петицию в БАГАЦ против решения о том, что председатель Эстер Хайют будет председательствовать на предстоящих слушаниях по закону об "основании разумности".

Впервые в истории БАГАЦ соберет коллегию из 15 судей для рассмотрения петиций против закона об “основании разумности”, принятого на прошлой неделе с целью ограничения надзора за деятельностью суда.

Петиция против Хайют подана лоббистской группой Lavi, которая утверждает, что “судья уже публично выразила свое несогласие с этим законом”. Lavi попросила Хайют взять самоотвод от участия в обсуждении, но она отказалась.

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