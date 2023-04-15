Под украинские санкции попала дочь Шойгу
Дочь министра обороны Сергея Шойгу попала под действие новых санкций, которые одобрил президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, в списке оказалась президент Федерации триатлона РФ Ксения Шойгу.
Как сообщалось ранее, ограничения введены в отношении 82 спортсменов из России и Беларуси.
Под действия санкций попали, в том числе, футболист Игорь Акинфеев, фигуристы Илья Авербух и Елизавета Туктамышева, гимнастка Светлана Хоркина.
Кроме того, под второй пакет санкций попали 351 физическое и 241 юридическое лицо. Среди компаний оказались "Яндекс" и VK.