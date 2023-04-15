



Под украинские санкции попала дочь Шойгу

Дочь министра обороны Сергея Шойгу попала под действие новых санкций, которые одобрил президент Украины Владимир Зеленский.



В частности, в списке оказалась президент Федерации триатлона РФ Ксения Шойгу.



Как сообщалось ранее, ограничения введены в отношении 82 спортсменов из России и Беларуси.



Под действия санкций попали, в том числе, футболист Игорь Акинфеев, фигуристы Илья Авербух и Елизавета Туктамышева, гимнастка Светлана Хоркина.



Кроме того, под второй пакет санкций попали 351 физическое и 241 юридическое лицо. Среди компаний оказались "Яндекс" и VK.



