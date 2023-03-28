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Под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"
28.03.2023 18:05 Раиса Вовк

Под Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"

В России у железнодорожной станции, соединяющей Москву и Калугу, обнаружили обломки беспилотника. На крыльях БПЛА было написано "Слава Украине".
Об этом сообщает Telegram-канал российского интернет-издания Baza.

"Обломки беспилотника обнаружили возле железнодорожных путей в Новой Москве. Обломки нашел житель села Свитино, когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги", - пишет издание.

Возможный размах крыльев беспилотника составил два метра. Как отметил мужчина, на них был написан украинский национальный лозунг. Также БПЛА был выкрашен в сине-желтый цвет.

 

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