



Под Мейрав Михаэли горит земля



Мати Тухфельд опубликовал в Исраэль Ха Йом большой материал, посвященный проблемам лидера Аводы Мейрав Михаэли.



Около месяца назад председатель партии Авода Мейрав Михаэли приземлилась в аэропорту Бен-Гурион в сопровождении своего супруга Лиора Шляйна и милого малыша Алона, их второго ребенка, брата двухлетнего Ори. Для рождения обоих детей она воспользовалась услугами суррогатной матери, несмотря на то, что сама Михаэли в прошлом яростно возражала против подобной практики.



Многие наблюдатели считают ее решение лицемерным, но они склонны не замечать его в данный момент и игнорировать ее прошлые высказывания по этому вопросу, чтобы дать ей возможность спокойно воспитывать своих детей.



Но практически по всем остальным вопросам Михаэли находится в самом худшем положении, по крайней мере, с тех пор, как ее назначили председателем партии. Считается, что это лишь вопрос времени, пока не начнутся попытки сместить ее.



Оппозиция против Михаэли растет с течением времени. Михаэли, которая всего несколько месяцев назад заставила членов фракции партии в Кнессете подписать "письмо лояльности", теперь сталкивается с открытой оппозицией со стороны нескольких подписантов того же письма. Кроме самой Михаэли, фракция Аводы в Кнессете состоит всего из трех человек, поэтому члены ближайшего окружения Михаэли точно знают, кто является ее критиками.



Михаэли сделала все возможное, чтобы не допустить созыва Центрального комитета Аводы, но, несмотря на ее возражения, заседание комитета состоится в ближайшее время. Цель заседания - начать процесс избрания членов комитета, что по уставу партии необходимо делать каждые четыре года. Это будет первое заседание комитета с тех пор, как Михаэли была избрана председателем комитета.



До сих пор заседания проводились дистанционно из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Планировалось провести заседание до Песаха, но из-за специальной сессии Кнессета во время каникул Песаха его пришлось отложить. Новая дата пока не объявлена.



Согласно уставу Аводы, внутренние выборы руководства партии должны проводиться только перед каждыми всеобщими выборами. В то же время, всем в партии ясно, что эти внутренние выборы будут перенесены. Члены МК партии и активисты, которые недавно общались с Михаэли, требуют, чтобы до проведения внутрипартийных выборов партия перешла к модели коллективного руководства, которая лишит ее единоличного контроля над партийными органами в связи с ее неспособностью стабилизировать положение в партии и предотвратить дальнейшее падение общественной поддержки.



Значительное число последних опросов показывают, что Авода не преодолеет избирательный барьер на следующих всеобщих выборах. Это то, из-за чего члены Кнессета и активисты партии теряют сон. Многие указывают обвинительным пальцем на Михаэли. Один высокопоставленный партийный чиновник сказал "Исраэль Ха Йом", что Михаэли превратил Аводу в экстремальную нишевую партию, ультралиберальную и антирелигиозную.



"Она подтолкнула большинство избирателей к новым движениям, более умеренным, государственническим партиям, таким как Еш Атид и Махане Мамлахти, - сказал высокопоставленный чиновник. "Большинство наших сторонников выступают против судебной реформы, но в стремлении к единству есть своя ценность. Вы видите, как резко поднялся [в опросах] Ганц".



Один из высокопоставленных чиновников сказал: "Решение Михаэли не участвовать в переговорах [в резиденции президента] было односторонним. Она не спросила ни у кого из фракции, что они думают по этому поводу; большинство из них выступили против этого решения".



Как будто этого было недостаточно, внутренняя критика прозвучала и по поводу того, как Михаэли общается со своими коллегами - лидерами [других партий оппозиции]. Ее поведение воспринимается как нежелание сотрудничать.



"Нападки Михаэли на Лапида и Ганца поражают", - говорят высокопоставленные партийные чиновники. "Даже члены Кнессета предпочли бы, чтобы Михаэли занималась вопросами, относящимися к партии, а не нападала на членов нашего собственного лагеря день и ночь".



В последние месяцы Михаэли удалось взять под контроль все партийные органы, включая тот, который рассматривает апелляции, высший судебный орган партии, путем смещения членов с большим стажем и назначения на их место своих приближенных. Михаэли ввела в состав комитета около 800 членов. Это существовавший там баланс сил и очень изменило характер этого органа.