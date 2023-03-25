



Под домом президента в Иерусалиме проходит массовый протест

Вечером, 25 марта, тысячи демонстрантов против правовой реформы пришли на акцию протеста под домом президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме.



Об этом сообщает Ynet.



Ожидается, что позже они проведут марш в направлении Французской площади. Он был согласован с полицией.



Демонстранты призывают остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы, чтобы "не допустить братоубийственной войны".

