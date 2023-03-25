Под домом президента в Иерусалиме проходит массовый протест
Вечером, 25 марта, тысячи демонстрантов против правовой реформы пришли на акцию протеста под домом президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме.
Об этом сообщает Ynet.
Ожидается, что позже они проведут марш в направлении Французской площади. Он был согласован с полицией.
Демонстранты призывают остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы, чтобы "не допустить братоубийственной войны".
ההפגנה בבית הנשיא בירושלים: אלפים מוחים בקריאה לעצירת החקיקה ולא למלחמת אחים. צעדת המפגינים, שקיבלה אישור מהמשטרה, לא תעבור דרך מעון רה"מ#חדשותהשבת @AkivaWeisz pic.twitter.com/IYoZ4H7Aio— כאן חדשות (@kann_news) March 25, 2023