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Под домом президента в Иерусалиме проходит массовый протест
25.03.2023 21:01 Алина Груднева

Под домом президента в Иерусалиме проходит массовый протест

Вечером, 25 марта, тысячи демонстрантов против правовой реформы пришли на акцию протеста под домом президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме.

Об этом сообщает Ynet.

Ожидается, что позже они проведут марш в направлении Французской площади. Он был согласован с полицией.

Демонстранты призывают остановить законодательный процесс в рамках правовой реформы, чтобы "не допустить братоубийственной войны".
 

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