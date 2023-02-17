



Под домами министров "Ликуда" проходят акции протеста

Днем, 17 февраля, под дома министров от "Ликуда" вышли десятки протестующих против революционной правовой реформы, продвигаемой министром юстиции Яривом Левиным.



Об этом сообщает Ynet.



В частности, акция протеста проходит под домом министра сельского хозяйства Ави Дихтера в Ашкелоне, министра просвещения Йоава Киша в Рамат-Гане.



Кроме того, демонстранты собрались под домом министра экономики Нира Барката в Иерусалиме и министра обороны Йоава Галанта в Амикам. Уточняется, что возле жилья Барката протестующие кричали: "Нир, проснись — дом горит".