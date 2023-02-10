



Под давлением США Бразилия перенесла даты захода в порт иранских военных судов



Федеральное правительство Бразилии через министерство иностранных дел сдвинуло даты и заблокировало швартовку иранских кораблей в порту Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters.



Решение Бразилии представляет собой жест для установления более тесных связей с администрацией Байдена после того, как американо-бразильские отношения испортились при ультраправом предшественнике Лулы Жаире Болсонару. Этот шаг был предпринят вопреки давнему сопротивлению Лулы санкциям США в отношении Тегерана, выступающим за нейтральную внешнюю политику.



13 января Бразилия предоставила судам IRIS Makran и IRIS Dena разрешение заходить в порт Рио-де-Жанейро с 23 по 30 января, согласно сообщению в официальной правительственной газете. Это разрешение было изменено, и теперь судам позволено заходить в порт с 26 февраля по 3 марта, сообщило министерство иностранных дел Бразилии.



Официальный представитель США, непосредственно осведомленный о ситуации, сказал, что перспектива присутствия иранских военных кораблей в Рио в преддверии пятничной встречи Лулы с Байденом “была досадной неприятностью, которую мы хотели избежать”.

“Об этом было много закулисных разговоров на разных уровнях”, – сказал чиновник, добавив, что “хорошая новость, что даты больше не будут совпадать”.



Представитель МИД Бразилии заявил, что утверждение о том, что Вашингтон оказывал давление на Бразилию, было “ошибочным”.



“Корабли, не прибывшие в период с 23 по 30 января, не имели к нам никакого отношения, а затем они были перенесены на 26 февраля – 3 марта", – сказал пресс-секретарь. “Ничего общего с США”.



Дипломатия с Ираном была одним из основных моментов усилий Лулы по укреплению международного авторитета Бразилии во время его предыдущего президентского мандата. Лула не поддержал санкции США против Ирана и отказался выбирать сторону в российско-украинской войне, заявив, что Бразилия занимает нейтральную позицию и хочет диалога для достижения мира.