



Под давлением американцев Израиль продавать танки Меркава в Восточную Европу



Портал walla утверждает, что на прошлой неделе министерство обороны под давлением американского правительства начало готовится к возможности продажи танков Merkava 2 и 3, построенных в 1990-х годах европейским.



Сотрудник службы безопасности подтвердил walla что в настоящее время ведутся переговоры с двумя европейскими странами, но на данном этапе нет никакой уверенности в заключении сделки. Эксперт по безопасности в Польше предположил, что танки предназначены для Польши и Украины.



По словам того же эксперта, "у Украины есть танки и БТРы, но она готовится к постоянной войне и уже пытается собрать силы к концу 2024 года". Что касается публикаций о продаже танков Меркава в Европу, он сказал, что "есть возможность улучшить танки в Израиле или в партнерстве с польскими оборонными предприятиями, которые имеют для этого возможности. Все знают, насколько важен танк на поле боя. Огневая мощь, маневренность и защита являются значительной добавленной стоимостью в бою."



Одна из возможностей заключается в том, что израильское правительство поддалось американскому давлению, чтобы помочь Украине, несмотря на усилия по поддержанию стабильных отношений с Москвой и сохранению механизма по предотвращению российско-израильских трений в Сирии.

