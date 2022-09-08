



Под давлением американцев: добыча газа на Кариш в сентябре не начнется



Газета Маарив сообщает о том, что под давлением американской стороны начало добычи газа на месторождении Кариш отложено на месяц.



Источники газеты в сфере безопасности сообщают: “Добыча газа на Кариш не начнется в сентябре. В лучшем случае это произойдет в середине или конце октября”. При этом они ссылаются на информацию от оператора месторождения - компанию Energean.



На Energean надавили американцы - в надежде, что это поможет в заключении договора о разграничении экономических зон между Ливаном и Израилем.



Решение о переносе начала добычи приняты на фоне угроз лидера Хизбаллы Хасана Насраллы, который поклялся, что не даст Израилю добывать газ “до тех пор, пока права Ливана не закреплены” - то есть до тех пор, пока не будет заключено соглашение между Израилем и Ливаном о морской границе.



Все задавались вопросом о том, что предпримет Хизбалла в середине сентября, когда начнется добыча на Кариш. Теперь конечный срок перенесен на месяц или более.



Между тем, американский посредник Амос Хохштейн сегодня, 8 сентября, возвращается в регион, в надежде на скорое заключение соглашения.