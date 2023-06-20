



Под амнистию от Минобороны РФ попадут осужденные за тяжкие преступления

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять внесенные депутатами поправки к законопроекту “Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции”, который предлагает освобождать военнослужащих от уголовной ответственности.



Как говорится в обновленном документе, это будет касаться людей, в отношении которых ведется предварительное расследование, либо осужденных по любым статьям УК кроме:

205.2 – “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”,

220 – Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами

221 – Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ

131 – Изнасилование несовершеннолетних

132 – Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних)

134 – Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,

135 – Развратные действия» в отношении двух и более лиц, группой лиц либо имеющим судимость по статье,

205 – Теракт,

206 – Захват заложников,

208 – Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем,

211 – Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава,

275 – Государственная измена,

275.1 – Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией,

276 – 280 – Шпионаж, Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, Вооруженный мятеж, Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,

281 – 281.3 – Диверсия, Содействие диверсионной деятельности, Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности,

282.1 – 282.3 – Организация экстремистского сообщества, Финансирование экстремистской деятельности,

360 – Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения,

361 – Акт международного терроризма.

Также в законопроект добавлена формулировка о времени призыва на военную службу – “в период мобилизации, в период военного положения или в военное время”.



Контроль за поведением подследственных передадут командованию воинских частей или учреждений.



Статья “Освобождение от уголовной ответственности в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время” предполагает, что судимость гасится со дня награждения госнаградой на военной службе либо со дня увольнения из армии по возрасту или состоянию здоровья.



Действие закона депутаты предложили распространить на людей, которых судили на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины до 30 сентября 2022 года.



Законопроект был внесен в Госдуму 13 июня.