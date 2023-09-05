



Почти половина израильтян готова отправить судебную реформу в архив – опрос

Согласно опросу 14 канала, 46% израильтян выступают против судебной реформы в ее нынешнем виде. Опрос проведен компанией Direct Polls.



На вопрос о том, какую альтернативу они бы предпочли, если первоначальная реформа будет заморожена, 46% израильтян согласны отправить ее в архив, а 43% выступили за компромиссное решение. 11% респондентов решили не отвечать на этот вопрос.



Также согласно полученным данным, 68% сторонников коалиции не поддерживают компромиссную схему, которую предлагает президент. 29% опрошенных этот план внушает доверие. 3%воздержались от ответа.



Опрос был проведен компанией Direct Polls.

