



Почти 40% израильтян поддержат соглашение с Саудией даже с уступками ПА – опрос

Опрос 12 канала, опубликованный в пятницу, 22 сентября, показал, что 39% израильтян выступают за мирное соглашение с Саудовской Аравией, даже если оно потребует значительные уступки палестинским арабам, заморозку строительства в Иудее и Самарии и возможность развития Саудовской Аравией гражданской атомной энергетики. Напротив, 37% заявили, что будут против такой сделки, из них 46% считают себя избирателями блока, не поддерживающего Нетаниягу. Среди избирателей “Ликуд” 50% высказались против такого соглашения.



Респондентам был задан вопрос, что должны делать Лапид и Ганц в гипотетической ситуации, в которой Бен-Гвир и Смотрич покинут правительство из-за противодействия соглашению с Саудовской Аравией. 44% ответили, что Лапид и Ганц не должны входить в правительство вместо них, 30% поддерживают их присоединение. Среди избирателей блока, выступающего против Нетаниягу, 46% считают, что оппозиционерам следует отказаться от вступления в правительство, столько же респондентов придерживаются противоположного мнения.



На вопрос о том, были ли уместны антиправительственные протесты во время визита Нетаниягу в США, 48% респондентов ответили, что нет. 82% из них являются избирателями блока, поддерживающего Нетанмягу, а 16% проголосовали за блок, выступающий против.



Респондентам также было предложено оценить действия президента Ицхака Герцога по переговорам о судебной реформе. Почти половина – 48 % – респондентов, представляющих обе стороны политического спектра, дали отрицательную оценку деятельности президента.