



Почетный консул в Нидерландах: россиянам нет места в ЕС, пока они хотят воевать

Почетный консул Украины в Королевстве Нидерланды Карел Бургер Дирвен заявил, что россиянам не место в ЕС, пока большинство из них поддерживает войну и призвал немедленно запретить гражданам РФ въезд в Европу.



"Это напомнит потенциальным российским туристам, что вторжение превратило Россию в государство-изгнанника и возвращение к нормальной жизни возможно только после вывода российских войск из Украины", – сказал дипломат корреспонденту "Укринформа".



По мнению Дирвена, Нидерланды тоже должны принять решение о запрете выдачи виз в ЕС гражданам РФ.



"Пока россияне хотят воевать в Европе, им нечего делать здесь как туристам", – подчеркнул консул.