



Почему в Украине нет российских диверсантов

Корреспонденты российского таблоида МК искали ответ на вопрос о том почему на территории Украины не действуют российские диверсионные группы.



Этот вопрос «МК» задал ветерану военной разведки, Герою России Рустему Клупову.



- Киев действует с помощью диверсионных групп, так как у него нет других способов дотянуться до ряда объектов на нашей территории, - говорит эксперт. - Действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, один из которых – хорошая конспирация.



- Считаете, мы не можем организовать такой процесс?



- При желании легализовать диверсионные группы на территории той стороны можно. Но велик риск потери наших специалистов. Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину своего населения пересажали и перестреляли.



Ну, и в-третьих, самое главное: у нас на той территории работают группы, которые передают разведывательную информацию. Давать им в руки еще и взрывчатку, чтобы они вели некую диверсионная деятельность, я смысла не вижу. Нам эти люди ценны в большей степени, как надежные источники информации, так как у нас есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека. Причем с такой же точностью, как это могла бы сделать диверсионная группа.