



Почему в Дамаске был ликвидирован полковник КСИР



Полковник Дауд Джаафари, советник воздушно-космических сил КСИР, был убит в прошлый понедельник утром, 21 ноября,, когда на дороге под Дамаском сработало взрывное устройство.



Об этом сообщило, в среду, 23 ноября, иранское информационное агентство "Тасним".



Иранские информационные агентства процитировали заявление Корпуса Стражей революции, подтверждающее убийство полковника Дауда Джаафари, "одного из советников ВВС КСИР в Сирии".



Полковник был убит в результате взрыва заминированного автомобиля.



Стражи революции обвинили израильских "агентов" в том, что они стоят за установкой бомбы, и предупредили Израиль, что Иран отомстит “за это преступление”.



В прошлом израильские официальные лица заявляли, что они будут действовать, чтобы предотвратить усиление иранского присутствия в Сирии, особенно на юге страны вблизи границы Голанских высот с Израилем.



Израиль нанес сотни ударов по целям внутри контролируемых правительством районов Сирии, но он редко берет на себя ответственность или обсуждает такие действия.



Однако в прошлом Израиль десятки раз признавал, что атаковал базы боевиков, союзных Ирану, таких как ливанская "Хезболла", которая, в свою очередь, отправила тысячи бойцов сражаться вместе с силами Асада.



Если за убийством высокопоставленного иранского офицера действительно стоит Израиль, то только потому, что тот играл очень важную роль в Сирии в планировании будущих действий против Израиля - и заплатил за это своей жизнью.



Ликвидированный иранский офицер, был определен официальным представителем Ирана как "один из советников военно-воздушных сил Стражей революции в Сирии", что указывает на то, что он был командиром иранского проекта БПЛА в Сирии.



Речь идет о проекте производства и развертывания широкого спектра беспилотников, включая беспилотники-смертники, такие, как "Шахед 136", и новый беспилотника-камикадзе модели "Араш-2", о начале эксплуатации которого Иран объявил совсем недавно. Дальность действия составляет около 2000 км, что означает, что он может поразить любую цель в Израиле, даже если он был запущен с иракско-сирийской границы или даже из глубины иракской территории.



Иран угрожает этим уже давно, потому что он жаждет мести за сотни израильских атак в Сирии, и разведывательные источники на Западе подтвердили, что в течение некоторого времени Иран накапливает в Сирии армаду ударных беспилотников и дронов-смертников для подготовки к атаке на Израиль, наряду с массивом баллистических ракет средней дальности, способных поразить израильскую территорию с дальности до 700 км.



Иран уже понял после последней ликвидации, что Израиль будет охотиться и за головами таких людей, кем бы они ни были, если только они замешаны в планировании террористических атак против Еврейского Государства.