



Почему президент ЮАР заявил, что они "не слышали ни сирен, ни взрывов" в Киеве

Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что их делегация якобы не слышала ни сирен, ни взрывов в Киеве во время своего визита.



Так он ответил на пост, в котором пользователь Twitter цитировал Reuters: "По меньшей мере два взрыва прогремели в Киеве в пятницу, и завыли сирены воздушной тревоги, когда африканские лидеры начали мирную миссию, надеясь выступить посредником между Украиной и Россией".



В ответ Винсент Магвенья написал: "Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа #AfricanPeaceMission идет по плану".



Впоследствии в комментарии журналистам представитель президента ЮАР объяснил свой пост в Twitter. По его словам, во время атаки на столицу африканские делегации уже находились в Киеве, куда прибыли после посещения Бучи.



Магвенья добавил, что африканских лидеров после начала воздушной тревоги повели к укрытию, однако саму тревогу они не слышали - о ней сказали сопровождающие делегации. Он уточнил, что они не слышали ни взрывов, ни работы противовоздушной обороны в Киеве.



"Я не сказал, что я не верю. Я сказал, что я не слышал взрывов. И это правда", - заметил Магвенья.



Пресс-секретарь президента ЮАР также рассказал, что они видели в Буче свидетельства российских военных преступлений.



Как известно, сегодня утром в Украину прибыл президент ЮАР. Вместе с другими африканскими лидерами он хочет представить свой "мирный план" по завершению войны в Украине. После Киева он намерен посетить Москву.



Утром РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине. В результате атаки в Киевской области были разрушены три жилых дома, еще 15 сооружений получили повреждения. Пострадали семь человек.



По данным Reuters, во время атаки африканские лидеры пошли в киевский отель, чтобы укрыться в бомбоубежище.