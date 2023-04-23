



Почему Нетаниягу не выступил в связи со смертью Йонатана Гефена

Министр культуры и спорта Мики Зоар (Ликуд) дал интервью в программе "Встреча с прессой" на 12-м канала и раскрыл причину, по которой премьер-министр Нетаниягу, не воздал должное поэту Йонатану Гефену.



"Я думаю, Нетаниягу не воздал должное Гефену, потому что тот его жестоко обидел", - сказал он. Как вы помните, в прошлом Геффен резко критиковал Нетаниягу и говорил о нем, что "не тот брат в семье погиб", намекая на гибель покойного Йони Нетаниягу во время операции в Энтеббе.