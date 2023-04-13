



Почему молчит Яир Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара потребовали от своего сына Яира прекратить активность в социальных сетях и вступили с ним в конфронтацию по поводу его крайних высказываний. Об этом сообщает корреспондент "Walla" Таль Шалев.



Яир Нетаниягу заморозил свою активность в социальных сетях с момента замораживания правовой реформы. Согласно репортажу в "Walla", родители сказали ему, что он причиняет вред, и попросили "успокоиться" и убрать свой профиль. Это требование вызвало серьезный семейный конфликт, который близкие определили как "взрыв". В начале недели Нетаниягу-младшего видели в Израиле на пути в США. Ожидается, что он пробудет там несколько месяцев.



Яир Нетаниягу написал последний твит 28 марта, через день после того, как премьер-министр объявил о замораживании правовой революции. Это произошло через два дня после того, как американский Госдепартамент осудил твит, в котором он распространил теорию заговора, обвиняющую американский Госдепартамент в поощрении и финансировании протестов в Израиле - в сотрудничестве с Ираном.



Семья Нетаниягу в ответ на сообщение на сайте Walla заявила: "Мы устали от ваших издевательств над Яиром Нетаниягу. Вся эта новость - одна большая и злобная ложь. Поездка Яира была запланирована давно".