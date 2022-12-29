



Почему горят военные аэродромы: у России - две ПВО

Российские военные “эксперты” лихорадочно ищут объяснения, оправдания и средства противодействия в связи с продолжающимися ударами ВСУ по военным аэродромам в глубине территории РФ. Один из них, С. Васильченко, пишет о “двух ПВО”.



В стране есть две ПВО, и у каждой свой праздник. День войск ПВО отмечается во второе воскресенье апреля, а День войсковой ПВО — 26 декабря. Именно в этот день был нанесен предыдущий удар по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе.



Войсковая ПВО входит в состав Сухопутных войск и отвечает за прикрытие наземных сил. Войска ПВО входят в состав Воздушно-космических сил и ответственны за отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защиту от ударов с воздуха и из космоса пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, а также объектов государственной важности.



Еще с советских времен войсковая ПВО и войска ПВО страны во многом если не враждовали, то конкурировали. Это были почти как две независимые вселенные. Кадры и теорию боевого применения для войсковой ПВО ковали в Смоленске, а для ПВО страны — в Твери.



В случае атаки с территории Украины вначале дрон должен был преодолеть зону войсковой ПВО, прикрывающей части РФ вдоль линии боевого соприкосновения.

Затем он неизбежно должен был попасть в зону ответственности ПВО страны, которая должна отслеживать все воздушные границы России.

А уж затем, преодолев эти два рубежа, беспилотник должен был попасть на радары войсковой ПВО, прикрывающей важный военный объект – аэродром стратегической авиации.



А кто в этом случае виноват, если беспилотник пролетел сотни километров над страной и почти дошел до цели – какая ПВО? И насколько согласованно действовали обе структуры ПВО в этой ситуации? Обменивались ли они информацией об опасной воздушной цели, которая вторглась на нашу территорию?

Другие “эксперты” - Telegram-канала «Военный Осведомитель» обращают внимание, что удар был нанесен в определенный момент – когда дальняя авиация РФ на этом аэродроме готовилась к вылетам. И это может означать только одно: украинцам об этом было изввестно.



По мнению аналитиков этого информресурса, ВСУ для запуска беспилотников в сторону России могли использовать заброшенные приграничные аэродромы малой авиации. Обнаруживать такие места базирования – задача разведки. А, вообще, как замечает автор канала, лучшее средство от беспилотников противника – это танки ВС РФ на территории их базирования и запуска.