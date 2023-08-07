



Почему Германия отказывается передавать Украине Taurus

Немецкое правительство отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев может использовать их для ударов по российской территории, а также из-за того, что у Бундесвера есть только 150 ракет, готовых к развертыванию, пишет Bild.



По информации издания, количество пригодных к применению Taurus в ФРГ на самом деле больше, ведь более 300 крылатых ракет уже прошли капитальный ремонт в консорциуме по производству вооружений MBDA и готовы к использованию.



Как указывают журналисты, капитальный ремонт проводится каждые 10 лет, а на более чем 300 Taurus обновили пломбы и усовершенствовали GPS-навигацию для лучшей защиты крылатой ракеты.



При этом, отмечают они, использование их украинскими боевыми самолетами также не должно быть слишком сложной технической проблемой, ведь с мая ВВС Украины уже применяют ракеты Storm Shadow и SCALP компании MBDA, которые были поставлены Великобританией и Францией.



Ранее глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что получил информацию от немецких коллег о согласии ключевых парламентских фракций Бундестага передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.



В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. Однако с тех пор постоянно получала отказ, несмотря на решение Великобритании и Франции поставить дальнобойные ракеты.



Накануне наконец из правящей Социал-демократической партии Германии прозвучали призывы предоставить Украине ракеты Taurus.