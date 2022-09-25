



Почему Германия не передает Украине танки: Шольц ответил

Канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью изданию The Times, в котором рассказал, почему ФРГ не отправляет танки Украине.



По его словам, Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО.



"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - уверяет глава немецкого правительства.



Шольц также отметил, что Германия "действительно много делает" для помощи Украине.



"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", - утверждает чиновник.

