Новости » Политика
Почему Германия не передает Украине танки: Шольц ответил
25.09.2022 19:45 Александр Юзовский

Почему Германия не передает Украине танки: Шольц ответил

Канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью изданию The Times, в котором рассказал, почему ФРГ не отправляет танки Украине.

По его словам, Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - уверяет глава немецкого правительства.

Шольц также отметил, что Германия  "действительно много делает" для помощи Украине.

"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", - утверждает чиновник.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы