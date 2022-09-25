Почему Германия не передает Украине танки: Шольц ответил
Канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью изданию The Times, в котором рассказал, почему ФРГ не отправляет танки Украине.
По его словам, Германия опасается эскалации конфликта между РФ и НАТО.
"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - уверяет глава немецкого правительства.
Шольц также отметил, что Германия "действительно много делает" для помощи Украине.
"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", - утверждает чиновник.