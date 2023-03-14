



Почему Эдельштейн не голосовал



Представители Ликуда утром 14 марта в беседе с "Маарив" прокомментировали решение члена Кнессета Юлия Эдельштейна воздержаться от голосования по закону об отстранении главы правительства и о преодолении вето БАГАЦа.



"Юлий решил воздержаться от обоих голосований, потому что это период, когда он выступает за диалог и против продолжения реформ. Он полагает, что необходимо учесть призывы к компромиссу президента и многих групп в обществе", - отметили они.



Источники добавили: "Этот шаг Эдельштейна не стал неожиданностью, он говорил с несколькими высокопоставленными членами Ликуда и заранее сообщил им, что воздержится от двух вышеупомянутых голосований. Эти высокопоставленные чиновники пытались (безуспешно) убедить его голосовать вместе с коалицией". По словам источников, премьер-министр Нетаниягу был проинформирован о намерении Эдельштейна, но не просил обсудить с ним этот вопрос и не оказывал на него давления.

