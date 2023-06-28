



Украина победительница: Зеленский представил доктрину и описал будущее страны

Украина идет к победе в войне, которую развязала Российская Федерация. И потому Украине необходима доктрина, в которой будут очерчены основные вопросы ее будущего. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая с торжественной речью на пленарном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины в среду, 28 июня (после выступления президента прошла церемония вручения государственных наград военнослужащим, увы, некоторым посмертно).



Глава государства в своей достаточно долгой речи говорил о многом: и о войне, и о мире, и о победе (в частности, о том, какой он ее видит), и о будущем Украины в Европейском Союзе и НАТО, подчеркнув, что Украина сама для себя будет выбирать альянсы.



Сразу подчеркнем: Владимир Зеленский опроверг все чаще и чаще звучащие предположения, что, мол, Украина согласится на замороженный конфликт. "Украина никогда на это не согласится", - заверил президент, заметив, что самое правильное для РФ - это просить, чтобы Украину все же приняли в НАТО.



Как уже отмечалось, будущему Украины президент Зеленский уделил достаточно много внимания. Так, говоря о трансформации Украины, он подчеркнул: каждый освобожденный регион нуждается в своей политике; поставил цель - за 10 лет рост - триллион долларов ВВП. Амбициозно? Быть может! Но Владимир Зеленский уверен в том, что это вполне возможно.



Вспомнил в своей речи Президент Украины о вынесенном накануне приговоре по делу активистки Гандзюк, выразив уверенность: если бы не протесты, справедливость была бы уничтожена.



А еще он поддержал легализацию медицинского каннабиса, анонсировал важные изменения в семейном воспитании детей,

анонсировал запуск приложения для детей "Мрія" и пр.



Детальнее, о чем говорил президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Верховной Раде Украины.



Доктрина для Украины: в чем идея



"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы", - сказал он.



По словам президента, эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и будущем украинцев. "И нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях", - заверил Зеленский, выразив мнение, что во всех своих попытках Россия проигрывает и "это уже не мечта, - это реальность".



Глава государства уверен, что даже сейчас, несмотря на войну, украинцы продолжают идти по пути изменений.



"И я уверен, что первый день мира после этой войны, первый день нашей заслуженной победы станет и первым днем дальнейшей быстрой трансформации Украины. Основ нашей с вами жизни, наших институтов, экономических практик, социальных привычек, политик и повседневности. То, что мы не можем пока изменить сейчас, в условиях войны, мы изменим в процессе нашего восстановления. Нашей трансформации. Мы создадим новую и гораздо сильную Украину", - констатировал своем выступлении Президент Украины.



"Это справедливо. Конституция Украины устанавливает, что президент является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности и соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. Президент Украины - гарант стратегического, европейского и евроатлантического курса. Во исполнение этих норм я хочу сегодня предложить к общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей украинской доктрины. Нам нужно общее видение того, какой быть Украине победы", - заявил Зеленский, отметив, что по итогам общенациональных дискуссий текст доктрины будет утвержден на уровне СНБО.

Зеленский предложил для обсуждения пять ориентиров:

философия победы

глобальная украинская безопасность

политика героев

политика справедливости

трансформация за 10 лет (новая внешняя политика, экономика, отношения между государством и обществом, развитие территорий, науки и культуры)

О философии победы и выборе альянсов



Президент Зеленский отметил, что победа Украины означает освобождение всей территории от российской оккупации, от всех военных формирований РФ, возвращение всех пленных и депортированных украинцев.



"Победа Украины в войне - это изгнание с украинской территории российских военных формирований, наемников и боевиков, возвращение граждан, которые были захвачены в плен или силой депортированы, восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ без каких-либо ограничений суверенных прав Украины", - подчеркнул он.



При этом Зеленский добавил, что украинцы должны сами решать, к каким альянсам присоединится страна, и предложил обсудить, какой должна быть победа в войне.

"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в ЕС, очевидно в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному к нашей победе - труден. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы", - сказал Зеленский.



О замороженном конфликте и формуле мира



Украина не согласится ни на один из возможных вариантов замороженного конфликта, заверил президент Зеленский в своем выступлении в парламенте. В то же время страна будет делать ставку на альянсы и открывать диалоги о полноправном членстве в ЕС и НАТО, сказал он и обратил внимание, что предложенная им и его командой формула мира, напротив, поможет другим народам, которые стремятся к настоящему миру.

"Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина будет усиливать партнерства и альянсы в которых участвует. И мы уже исторически усилили ЕС и придали европейскому единению такую силу, которой у ЕС никогда не было… Украинский компонент - это то, чего не хватало ЕС. И мы понимаем, и там все понимают, что это уже не мечта, это реальность", - заявил он.



Зеленский добавил, что украинский компонент - это то, чего не хватало Евросоюзу. По его словам, и Украина и члены блока понимают, что это уже не мечта, а реальность.

"Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. В этом году мы должны открыть диалог о полноправном членстве... Аналогичное будет и с НАТО, и это не мечта, это уже реальность", - добавил президент.

Украинская формула мира

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить войну в Украине. Она включает в себя 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:

радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз); продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы); энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех"); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; выведение российских войск и прекращение боевых действий; справедливость; экоцид, потребность немедленной защиты природы; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

О вступлении в ЕС и НАТО



В своем выступлении президент выразил уверенность, что уже в этом году Украина должна начать диалог о полноправном членстве в ЕС. "Аналогично будет и с НАТО. И это не мечта, это уже реальность", - отметил Зеленский.



По его словам, на протяжении последних лет у НАТО было две слабости. Во-первых, было сомнение в том, заработает ли реально статья 5 о коллективной защите. Во-вторых, из-за российской пропаганды многие в мире воспринимали НАТО не как оборонный альянс.



"Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости. Никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников… И каждый в мире видел, что война России против Украины является геноцидной. Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру о том, что это Альянс, который защищает и защитит, и имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом мира о том, что это Альянс, который защищает и защитит. Весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы США, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы вблизи границ РФ.

Зеленский уверен, что после победы Украины союзники будут хотеть, чтобы наши боевые бригады размещались на земле наших соседей, ведь Украина – это страна силы и все это видят. Таким образом, НАТО будет обеспечивать безопасность Украины, а наши Силы обороны и безопасности будут обеспечивать безопасность и защиту для других членов Альянса.

"Чтобы это стало реальностью, нужно одно - чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии важных решений. Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер. Из-за своей слабости. Поэтому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого несостоятельного государства", - отметил президент.



О президенте РФ Владимире Путине в бункере и опасениях НАТО



Президент Зеленский заверил, что после победы Украины союзники захотят, чтобы украинские боевые бригады размещались на их территории. Для этого нужно лишь, чтобы партнеры по НАТО перестали оглядываться на Кремль.



"Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер из-за своей же слабости. Поэтому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого несостоятельного государства", - отметил Зеленский.



Глава украинского государства подчеркнул, что победа Украины станет гарантией восстановления территориальной целостности Молдовы и Грузии, новой силы для Южного Кавказа и свободы для Беларуси.



"Россия проигрывает когда встречает смелое и уверенное сопротивление. Свободный мир обладает всеми вооруженными, санкционными, политическими, экономическими, ценностными преимуществами, позволяющими построить полную защиту от любых российских посягательств и шантажа", - сказал он.



Что же касается самих украинцев, их, как считает Зеленский, не должно волновать будущее России после ее поражения в войне и "преодолеет ли свобода стены Кремля".

"Украинцев волнует только то, чтобы никогда вновь российский реваншизм не пересек границы нашего государства. Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что в нашем регионе будет царить мир и свобода. И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что государства НАТО защищают народы, а не бросаются на соседей, чтобы уничтожить их будущее, а Россия как агрессор знает это лучше всех.

"Россия как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а, следовательно, и Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО. Это может быть кому-то не видно только из московских или валдайских бункеров, весь мир это видит", - подчеркнул президент.



Об армии

Поскольку нынешняя российская государственность несет экзистенциальную угрозу для Украины, наша страна будет иметь необходимое оружие, чтобы защитить себя и союзников. Украина будет иметь достаточную численность армии, мощный ОПК, в том числе локализованное производство ракет, артиллерии, морских дронов, танков и систем ПВО.

"У нас будет достаточно мощный оборонно-промышленный комплекс, который будет обеспечивать потребности нашей армии, нашего флота, наш воздушный щит и нашу безопасность в киберпространстве. Это не мечта, а опять-таки реальность. Объем производства, мы понимаем, пока еще не достаточен. Мы пока нуждаемся в глобальной поддержке партнеров. Но будет достаточен, мы это сможем", - заверил президент.



Он предложил такой принцип для Украинской доктрины, ее глобального компонента безопасности: "Не думать - что ожидать от России, а быть готовыми к любому злу, чтобы любое зло в России было всегда уверено, что оно проиграет Украине. Никогда снова - ключевой принцип Украинской доктрины по отношению к России".



Для подтверждения своих слов Зеленский привел несколько примеров. Так, Украина уже научилась строить морские дроны.

"Мы успешно их применяем. В целом производство беспилотников в Украине - это отрасль, которая должна стать и станет самой мощной в Европе", - напомнил он.

Также, по его словам, в Украине фактически с нуля создано производство дефицитных снарядов для артиллерии.

"Мы возобновили производство 122-го, 125-го калибра и др. Начинаем замену 152-го на 155-й калибр. Западный стандарт. Украинские пушки созданы уже во время этой полномасштабной российской агрессии", - добавил он.

Не смог он не упомянуть и о затоплении российского крейсера "Москва".

"На дне Черного моря уже есть очень веское доказательство способности Украины как государства, которое производит ракеты. "Нептуны", которые поставлены на вооружение еще в 2020 году, четко бьют по целям", - резюмировал Зеленский.

Напомним, крейсер "Москва" считался флагманом российского Черноморского флота и был уничтожен двумя ракетами, запущенными из берегового ракетного комплекса "Нептун", разработанного предприятиями ГК "Укроборонпром" 13 апреля 2022 года. Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долл.



О трансформации Украины за 10 лет



В рамках трансформации Украины, после освобождения территорий, каждый регион будет нуждаться в новой политике. Для каждого освобожденного от оккупации региона нужна своя, детальная и целостная визионерская политика трансформации, отметил глава государства.

"Новый свободный украинский Крым - какой он? Сможет ли он стать новой Калифорнией в Европе? Местом, которое привлекает таланты. С кластером современных технологических компаний. IT. Креативных индустрий. И - действительно современной сферы гостеприимства. Крымом, который работает круглый год, а не три месяца", - пояснил президент.

Также этот вопрос касается Донбасса, Приазовья, Херсона, Краматорска и других городов Украины. По словам Владимира Зеленского, дать ответ на это необходимо вместе, поскольку каждый регион, город, или община нуждаются в своем видении.

"Очевидно, Одесса не только глобально важный порт. Очевидно, Харьков не только форпост свободы на восточной границе Европы. Очевидно. Но Одесса и Харьков заслуживают быть среди европейских лидеров, и Украина победы требует новой политики ради таких городов, ради всех наших городов, ради Харькова, новой политики ради Одессы", - отметил Владимир Зеленский.

Очевидно, что Харьков будет форпостом свободы и силы на восточной границе Европы, однако благодаря чему город будет среди городов европейских лидеров? В частности Днепр, Львов, Ужгород и Киев за время войны получили не только новые проблемы, но и возможности.

"Как государство может помочь городам эти возможности реализовать? Это очень важно. Я прошу всех быть очень конкретными в дискуссии о трансформации Украины", - отметил президент.



О политике героев

В отношении украинских воинов президент Зеленский заверил, что после победы останется запрос на службу опытных бойцов. И уже сейчас разрабатывается платформа для экспорта такого опыта, в том числе в рамках миротворческих миссиях и подготовки иностранных военных.

Основой нового военного образования станет реальная практика.

"Уже сейчас лидеры мира проявляют интерес к обучению в Украине военному делу своих будущих воинов. И это обязательно станет одной из тех возможностей, которые будут делать украинское влияние на безопасность действительно глобальным и мировым", - отметил Зеленский.

Ветераны будут интегрированы в общественную и экономическую жизнь путем получения родственной гражданской специальности.



О снижении налогов

Президент Зеленский предложил новый налоговый договор между государством и обществом.

"Пятый ориентир для Украинской доктрины, который я хотел бы предложить сегодня для обсуждения, это трансформация за 10 лет", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина должна пройти за это время такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями. А после победы Украина будет иметь особое внимание, особое доверие миру - "и каждое проявление такого внимания и доверия должно быть направлено на развитие страны и всех аспектов жизни в государстве".

Глава государства определил несколько целей. "Первое: конкретная цель для ВВП Украины - триллион долларов. Да, это очень высокая планка, и выглядит вроде бы нереально, но потенциал Украины способен это обеспечить", - сказал он.

По его словам, Украина после победы откажется от идеи, будто труд украинцев и украинок должен быть дешевым, потому что якобы дешевизна труда наших людей была конкурентным преимуществом Украины.

"Мы ставим своей целью достичь такого уровня оплаты труда, который можно было бы определить по формуле "соседи в Евросоюзе плюс 30 процентов". Это цель, справедливая цель, за эту войну. Украина победы сделает ставку прежде всего на квалифицированный труд. А значит, на образование", - добавил он.



О легализации медицинского каннабиса

По словам президента, необходимо применять все эффективные мировые практики в медицине, какими бы сложными и непривычными они не казались.

"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные практики, все решения, какими бы сложными или непривычными они не казались бы для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны ", - сказал президент.

Зеленский поддержал не только легализацию медицинского каннабиса, но и его контролируемое производство в Украине.

"В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - заявил Зеленский.



Напомним, Украина постепенно идет к процессу легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств. Однако значительная часть украинцев выступают против легализации медицинского каннабиса. Еще в феврале 2023 года в профильном комитете Совета поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса.



О политике справедливости

В своем выступлении президент Зеленский упомянул и о накануне вынесенном приговоре организаторам убийства Екатерины Гандзюк и вспомнил о задержании на взятке бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева. СНБО уже предложил ужесточить ответственность судей и правила проверки с использованием детектора лжи.



Глава государства напомнил, что 31 июля 2018 года нападавшие облили активистку концентрированной серной кислотой. От сильных ожогов она умерла в больнице 4 ноября 2018 года.

Так, в 2019 и 2020 годах были осуждены исполнители этого преступления. Сейчас уже есть приговор относительно заказчика и соорганизатора нападения. Суд признал их виновными и назначил 10 лет лишения свободы.

"Мы должны говорить честно - если бы не решительное давление и постоянное внимание гражданского общества и друзей Екатерины, если бы не акции разного характера, акции протеста и призывы наказать заказчиков преступления, справедливость была бы уничтожена еще в начале. На это и рассчитывали преступники. Они были уверены, как всегда, в безнаказанности", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто боролся за справедливость в этом деле и тех, кто работал должным образом, чтобы были законные приговоры. При этом президент подчеркнул, что это должно было произойти и без общественного давления.

"Мы должны дать и новое значение суду присяжных как одному из элементов народовластия в государстве. И по всему этому уже готовятся, я знаю, соответствующие законодательные инициативы… Ощущение справедливости в Украине должно быть самым сильным в Европе!", - подчеркнул президент.

В отношении справедливости в связи с российско-украинской войной, то ответственность должны понести все российские убийцы и террористы. А политическое и руководство России не должно избежать правосудия.



Украина - не для интернатов! О важных изменениях в семейном воспитании детей



В Украине нужно больше поддержки отцовства и детства. Чтобы большое количество детей было в радость, а не ограничением, и все они воспитывались в семьях.



"Украина нуждается в новой политике поддержки родительства и детства. Второй и третий ребенок в семье это счастье, а не ограничение возможностей, и именно на такое счастье должна работать государственная политика. Украина будет поддерживать родительства на всех этапах. Украина будет уважать каждую семью, будет делать все, чтобы именно семейное воспитание детей было отличительной чертой воспитания детей в Украине. Наша страна – не для интернатов", - сказал президент.



Украина запускает приложение "Мрія"



В Украине появится специальное приложение для детей и родителей, оно будет называться "Мрія". Его представят уже осенью, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы создадим еще одну систему - украинскую "Мрію". Такое специальное приложение, которое будет поддерживать все, что касается родителей и ребенка. Услуги, которые нужны родителям, которые нужны ребенку. Развитие и образование. Безопасность и контакт с государством", - рассказал он.

По его словам, "Мрія" поможет получить равный доступ к знаниям из любого уголка мира, а использование искусственного интеллекта позволит каждому ребенку строить свою уникальную образовательную траекторию ради успеха.

"Команда цифровой трансформации Украины представит эту нашу "Мрію" осенью", - пообещал глава государства.



Полное видео выступления Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины 28 июня 2023 года







Какой Украина видит победу



Отметим, военное и политическое руководство Украины неоднократно отмечало, что победой будет считаться возвращение к границам 1991 года. Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не согласится на территориальные уступки.



Поэтому украинские власти исключают в нынешних условиях возможность переговоров с РФ, а также так называемые "мирные инициативы" стран, якобы имеющих нейтральную сторону.



По материалам: РБК-Украина, Офис Президента Украины, Telegram-канал Владимира Зеленского



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